Переломы и синяки: в Киеве парень чудом выжил после падения с 9 этажа

Во вторник, 19 февраля, в Киеве на улице Арсенальной произошел невероятный случай: молодой человек выпал с девятого этажа и остался жить.

Об этом сообщила пресс-офицер Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко, передает УНН.

"Вчера вечером (на улице Арсенальной - ред.) парень 1994 года рождения выпал с девятого этажа. Его госпитализировали с переломами обеих ног и забойными ранами всего тела", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту ЧП открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины с отметкой несчастный случай.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина поссорился с женой и прыгнул с 11-го этажа. Также в Киеве парень выпал с 24 этажа на глазах родителей. Молодой человек был трезв.