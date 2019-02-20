РУС. | УКР.

среда, 20 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 февраля

09:49
​ДТП с маршруткой под Полтавой: появились новые трагические данные о погибших
09:35
Под Ровно на коленях встретили кортеж с телом погибшего бойца ВСУ: фото
09:33
Что происходит с гривной: НБУ озвучил актуальный курс​
09:32
Названа причина смерти Карла Лагерфельда
09:30
Леди Гага разорвала помолвку с женихом
09:25
​В Киеве поймали пьяного водителя, сбежавшего с места двойного ДТП: опубликованы фото
09:10
Путинская Госдума решила сделать российских солдат "невидимыми"
08:55
Офицер ВСУ обнародовал видео с моментом ликвидации боевиков на Донбассе
08:30
Украина показала новое оружие на престижной международной выставке: опубликованы фото
08:06
В деле Гандзюк засветился генерал МВД: в сети назвали фамилию
07:36
Военный корабль США зашел в Черное море для учений с участием Украины: фото и видео
07:15
Появились новые фото и видео смертельного ДТП с маршруткой "Варшава-Запорожье"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве поймали пьяного водителя, сбежавшего с места двойного ДТП: опубликованы фото

среда, 20 февраля 2019, 09:25

19 февраля в районе Позняков в столице нетрезвый мужчина протаранил несколько автомобилей и хотел убежать от полиции.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Твое лицо, когда ты Илья, во дворе на Ревуцкого бухой побил две машины на своей Mazda (AA0771OE), затем хотел свалить, но тебя поймали копы, и теперь ты пытаешься всем доказать, что трезв, однако к врачу-наркологу не поедешь и Драгер-ом пользоваться не будешь", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Для бухарика, который сел за руль, слишком целый хлебальник", "Проклятые евробляхеры, понапокупали лома в Европах и мешают гонять по дворам", "Так что, если человек не едет к наркологу, то он трезв?", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились новые фото и видео с места ДТП в Полтавской области на трассе Киев-Харьков с автобусом, который ехал из Варшавы в Запорожье.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: