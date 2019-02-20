​В Киеве поймали пьяного водителя, сбежавшего с места двойного ДТП: опубликованы фото

19 февраля в районе Позняков в столице нетрезвый мужчина протаранил несколько автомобилей и хотел убежать от полиции.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Твое лицо, когда ты Илья, во дворе на Ревуцкого бухой побил две машины на своей Mazda (AA0771OE), затем хотел свалить, но тебя поймали копы, и теперь ты пытаешься всем доказать, что трезв, однако к врачу-наркологу не поедешь и Драгер-ом пользоваться не будешь", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Для бухарика, который сел за руль, слишком целый хлебальник", "Проклятые евробляхеры, понапокупали лома в Европах и мешают гонять по дворам", "Так что, если человек не едет к наркологу, то он трезв?", - пишут комментаторы.

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