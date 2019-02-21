Держится на честном слове: в сети показали видео еще одного "уставшего" моста в Киеве

В Киеве очередной мост "устал" и начал разваливаться.

Об этом сообщают в Telegram-канале Kyiv LIVE.

В сети опубликовали видео, где показали аварийное состояние пешеходного моста около университета НАУ. Видно, что сломаны даже ступеньки, которые могут скоро не выдержать нагрузки и рухнуть.

"Пешеходный мост около НАУ держится на честном слове. По такому не то, что ходить - смотреть страшно. Классика: пока кто-то не убьется, коммунальщики руины не отремонтируют", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве "устал" мост Патона, а коммунальные службы начали его ремонтировать. Потому с четверга, 21 февраля, по субботу, 23 февраля, включительно будет частично ограничено движение на мосту. Также в сети показали проблемы Дарницкого моста в Киеве.