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В Киеве два человека слегли с опасной болезнью

четверг, 21 февраля 2019, 17:24

В среду, 20 февраля, двое молодых жителей Киева после употребления мясной тушенки почувствовали себя плохо: врачи поставили диагноз – ботулизм.

Об этом сообщает издание "Факты".

Как отмечается, киевляне жаловались на тошноту, рвоту, головную боль, сильную слабость. Один из молодых людей, оказавшийся студентом медицинского вуза, вызвал "скорую". Пострадавших немедленно доставили в Александровскую клиническую больницу, диагноз подтвердился. К сожалению, сыворотки, нейтрализующей ботулотоксин, не оказалось, и за ней пришлось ехать среди ночи на базу в Обухов (более 30 км от Киева).

"Сыворотку, блокирующую ботулотоксин, нужно вводить как можно скорее, особенно если в организм попало много яда. От этого зависит жизнь человека. Ботулотоксин накапливается в продуктах «гнездами», поэтому если человек съел кусочек с большей концентрацией яда, то тяжелые симптомы могут появиться уже в первые часы после употребления пищи", - рассказал журналистам врач-инфекционист высшей категории кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

По словам врача, заражения ботулизмом можно избежать, если перед употреблением хорошо прогреть продукты: "Большинство белков (а токсин имеет белковую структуру) начинают разрушаться уже при температуре 50−60 градусов. Прогрев пищу до появления пузырьков, можно быть уверенным в ее безопасности".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве в результате осложнений, вызванных заболеванием корью, скончалась 57-летняя женщина.

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