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Еще то чудо: сеть возмутил товар из киевского супермаркета

пятница, 22 февраля 2019, 01:32

В сети опубликовали фото испорченного сырка, который купили в одном из супермаркетов Киева.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Киев".

Сырок с названием "Чудо" приобрела жительница столицы Анна в магазине АТБ на Борщаговке по адресу Леся Курбаса 2/13. Однако распаковав его она заметила там плесень. Срок годности на упаковке указан до 28 февраля.

"Плавленый сырок а-ля "Дорблю" от "Чудо". Еще то ЧУДО, бл*дь. Сожрав такое, со с*альника неделю не вылезешь!!!!", - написали в сети.

Как ранее сообщал "Апостроф", в одном из супермаркетов Одессы покупательнице попался эклер с плесенью. Также в одном из супермаркетов Киева обнаружили антисанитарные условия хранения продукции.

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