В Киеве на Крещатике фура с кирпичами без тормозов вылетела на тротуар: фото и видео

В пятницу, 22 февраля, в центре Киева выехал на тротуар и перевернулся грузовик, груженный кирпичами.

Соответствующие фото публикует на своей странице в Facebook фотограф Александр Гусев.

Как сообщается, машина была припаркована на улице Лютеранской. Внутри грузовика спали два водителя. У фуры, судя по всему, отказали тормоза, и она покатилась вниз. По пути задела припаркованный автомобиль Toyota, рекламный щит и дорожный знак. После этого слетела со ступенек в арке дома по улице Крещатик, 21, (напротив КМДА) и перевернулась.

Также по словам свидетелей, двоих водителей забрали в больницу. Кроме них в ДТП никто не пострадал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на пятницу, 22 февраля, в Киеве (в районе станции метро Черниговская) произошло серьезное ДТП с участием многотонной фуры и легкового авто.