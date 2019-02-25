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В Киеве женщина дважды ударила мужчину ножом и бросила умирать: фото

понедельник, 25 февраля 2019, 07:27

В воскресенье, 24 февраля, в Киеве Нацгвардия во время патрулирования обнаружила окровавленного мужчину.

Об этом сообщает издание "Информатор"

Пострадавшего нашли на мосту Патона в районе подземного перехода через Надднепрянское шоссе около 21:15. Как долго он истекал кровью неизвестно, так как потерпевший, предварительно, находился в нетрезвом состоянии.

Он рассказал служащим Нацгварди, что получил ранения находясь на Набережно-Печерской дороге. Также мужчина добавил, что к нему подошла неизвестная женщина и попросила денег. Когда тот отказал, то она достала нож и дважды ударила его в область лопатки.

На место вызвали полицию и медиков скорой медпомощи. Последние оказали потерпевшему первую медицинскую помощь на месте и госпитализировали.

"Один из очевидцев рассказал, что в этом районе часто встречал неадекватную женщину, которая с виду похожа на бездомную. По его словам, она просит денег у прохожих и ведет себя агрессивно. Правоохранители отобрали показания и осмотрели прилегающую территорию. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", накануне Дня всех Влюбленных в Киеве женщина ранила ножом своего знакомого. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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