Убитый в Киеве известный бизнесмен был "связан" с топ-чиновником МВД, бежавшим из Украины

Ювелирные изделия убитого во вторник, 5 марта, в Киеве владельца ювелирного завода Сергея Киселева в свое время нашли у высокопоставленного милиционера, сбежавшего в 2014 году из Украины.

Об этом сообщает Инсайдер.

Как уточняет издание, помимо уже известного эпизода со связью ювелира в скандале с "бриллиантовыми прокурорами", который в ГПУ впоследствии опровергли, украденные у Киселева драгоценности, также нашли при обыске у одного из высокопоставленных милиционеров, который сбежал из Украины после Майдана.

"Когда Киселев узнал, что у беглеца-милиционера найдена его ювелирка, он высказал мнение, что не будет отсуживать ее - с расчетом на то, что именно она и обеспечит компенсации по гражданским искам пострадавшим от действий этого милиционера во время Майдана", - пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось заявление полиции и новые фото по стрельбе в Киеве.