Ветер против: в сети посмеялись над полетом предвыборной палатки

В понедельник, 11 марта, в Киеве ураганный ветер снес агитационную палатку одного из кандидатов на выборах президента Украины.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Михаил Шнайдер.

Как можно увидеть на видеозаписи, палатка некоторое время сопротивлялась ветру, однако очередной порыв поднял ее в воздух и понес в направлении проезжей части. Конструкция задела три припаркованных автомобиля, и остановилась между ними.

Никто из прохожих не пострадал.

"О, кто-то машины красить будет", – заметили в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 марта во многих областях Украины сильный ветер валил деревья и сносил крыши с домов. Подробнее о ситуации в Киеве читайте в материале: Ураган устроил деревопад по всему Киеву: опубликованы фото.