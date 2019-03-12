Кому нужны СТО: в сети показали огненный ремонт маршрутки в Киеве

В Киеве в маршрутке с пассажирами проводили опасные ремонтные работы.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

На записи видно, как мужчина пытался починить общественный транспорт. Однако когда он это делал, рядом с пассажирами летели искры.