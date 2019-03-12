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Кому нужны СТО: в сети показали огненный ремонт маршрутки в Киеве

вторник, 12 марта 2019, 20:59

В Киеве в маршрутке с пассажирами проводили опасные ремонтные работы.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

На записи видно, как мужчина пытался починить общественный транспорт. Однако когда он это делал, рядом с пассажирами летели искры.

"Такой вот мини-ремонтик пришлось наблюдать пассажирам маршрутки №599. Правильно, зачем эти СТО придумали?", - написали в сети.
Напомним, в Киеве из-за большого столпотворения в троллейбусе сломались двери, водитель попросил всех выйти.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети активно обсуждали новость о том, что утром в чам-пик в Киеве на остановке общественного транспорта по улице Драгоманова у маршрутки №445 сломалась система управления дверями, но транспортное средство продолжило движение.

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