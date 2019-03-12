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В Киеве поймали шефа международного наркокартеля: фото

вторник, 12 марта 2019, 17:46

Во вторник, 12 марта, в Киеве задержали главу наркокартеля самой крупной сети сбыта наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности совместно с полицией Израиля заблокировала деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети интернет-торговли наркотиками. Задержали главу наркокартеля в Киеве, куда он прибыл для налаживания "бизнес-связей" с представителями местных криминальных кругов.

Как отмечают в ведомстве, в 2017 году гражданин Израиля в одной из социальных сетей создал интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ.

Спустя несколько лет "бизнес" начал расти и такие "торговые площадки" стали функционировать в других социальных сетях.

По данным следствия, наркотики продавали в страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки.

В синдикат входило более 13 тысяч человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", 4 марта двое граждан Нидерландов пытались провезти в Румынию более 84 килограммов героина в брикетах в автомобиле Renault Sport GT.

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