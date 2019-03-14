Два авто вылетели на тротуар в центре Киева: появились фото и видео серьезного ДТП

В четверг, 14 марта, в Киеве произошло тройное ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя фото с мест ЧП.

"Довольно серьезное ДТП произошло на перекрестке Саксаганского и Паньковской. Там дорогу не поделили Toyota и Volkswagen. В результате - обе вылетели на тротуар, где въехали в еще одну машину", - говорится в сообщении.

Также ресурс dtp.kiev.ua в YouTube публикует видео с места ЧП. Причем, уточняется, что в аварии пострадал парень.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве "слепой" водитель устроил серьезное ДТП на перекрестке. Также 13 марта, в Киеве произошла авария с участием БТР и машины военной инспекции Lada Samara.