В Киеве в час пик случилось новое ЧП с трамваем: фото

В четверг, 14 марта, в Киеве сошел с рельсов трамвай.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram канале "Kyiv LIVE".

Инцидент произошел на улице Жолудева, в Святошинском районе столицы. Также отмечается, что авария произошла в период максимальной нагрузки на транспортные пути Киева.

"Как говорят, "не опять, а снова"... сошел трамвай с рельсов на Жолудева. И главное, что вовремя, в самый час пик", – говорится в комментарии к фото.

Напомним, как сообщал "Апостроф", днем ранее, в среду, 13 марта, в Киеве также произошло ЧП с трамваем, который сошел с рельсов.

Кроме того, в Харькове 22 февраля на перекрестке улиц Героев Труда и Тракторостроителей столкнулись два трамвая.