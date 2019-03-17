РУС. | УКР.

воскресенье, 17 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

17 марта

19:22
Львовский клуб вырвал путевку в топ-6 чемпионата Украины: опубликовано видео
19:20
Олимпик - Динамо - 0:0 Онлайн-трансляция матча
19:11
​В Харькове произошла жуткая трагедия с 18-летней девушкой: фото и подробности ЧП
18:44
Тимошенко на 10-тысячном митинге в Северодонецке призвала к единству Украины
18:28
​В Киеве горит квартира в одной из многоэтажек: опубликовано видео ЧП
18:04
​Украинский биатлонист не сумел сотворить еще одну сенсацию на чемпионате мира
18:01
Хищения в Минобороны: появились интересные детали о замешанных в деле депутатах
18:00
Гороскоп на завтра: трудности у Овнов и полезные знакомства у Рыб
17:45
Чемпионат мира по биатлону: результаты и видео мужского масс-старта
17:31
​Во Львове произошло самое курьезное пьяное ДТП года: фото и видео
17:21
Португалия - Украина: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
16:59
​В оккупированном Крыму ополчились против пропагандистов Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве горит квартира в одной из многоэтажек: опубликовано видео ЧП

воскресенье, 17 марта 2019, 18:28

17 марта на Троещине в столице случился пожар в одно из квартир многоэтажного жилого дома.

Соответствующее видео публикует dtp.kiev.ua.

"Пожар в Киеве, на Троещене. На Драйзера 9 горит квартира на 13 этаже. ГСЧС уже на месте. Подробности инцидента уточняются", - говорится в сообщении.

На видео видно, как огромные клубы дыма вырываются из окна одной из квартир многоэтажки.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом в страшном пожаре погибли двое малолетних детей.

Напомним, в Одессе на территории рынка "Привоз" произошел крупный пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь уничтожил 10 торговых павильонов.

В Киеве произошел пожар на станции технического обслуживанияна улице Новомостицкой. В результате сгорело авто и само СТО.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: