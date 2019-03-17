​В Киеве горит квартира в одной из многоэтажек: опубликовано видео ЧП

17 марта на Троещине в столице случился пожар в одно из квартир многоэтажного жилого дома.

Соответствующее видео публикует dtp.kiev.ua.

"Пожар в Киеве, на Троещене. На Драйзера 9 горит квартира на 13 этаже. ГСЧС уже на месте. Подробности инцидента уточняются", - говорится в сообщении.

На видео видно, как огромные клубы дыма вырываются из окна одной из квартир многоэтажки.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом в страшном пожаре погибли двое малолетних детей.

Напомним, в Одессе на территории рынка "Привоз" произошел крупный пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь уничтожил 10 торговых павильонов.

В Киеве произошел пожар на станции технического обслуживанияна улице Новомостицкой. В результате сгорело авто и само СТО.