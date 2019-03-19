РУС. | УКР.

среда, 20 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 марта

23:58
Крымская Припять: в сети показали видео заброшенного лагеря в Судаке
23:43
Без прививки: во Львове от кори умер маленький ребенок
23:36
В Киеве поймали уличных воров: полиция показала фото
23:28
Ученым удалось вырастить "живой" мини-мозг: фото
23:04
У Авакова сделали скандальное заявление по генералу, подозреваемому в убийствах на Майдане
23:04
Золотой папа: Притула умилил сеть фото с подросшей дочкой
22:40
Взрыв в жилой многоэтажке Киева: появились фото, снятые внутри дома
22:15
Появились фото 20-летнего бойца ВСУ, убитого снайпером боевиков
21:56
Сирийский застройщик из Одессы и его сторонники раскритиковали власть
21:45
В Днепре задержали группу преступников, которые грабили дома: опубликованы фото и видео
21:14
Соцопрос президентских и парламентских выборов: партия Рабиновича-Медведчука в тройке лидеров
21:05
Осадчая и Ефросинина повеселились на дне рождения подруги в Италии
Все новости

В Киеве поймали уличных воров: полиция показала фото

вторник, 19 марта 2019, 23:36

В Киеве полиция задержала группу преступников-иностранцев, которые обокрали автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы на улице Анны Ахматовой, когда полицейские проводили патрулирование территории. Они заметили троих, подозрительных на вид, мужчин. Во время наблюдения компания подошла к авто марки Mercedes, которое водитель разгружал около ресторана. В то время, как владелец отошел от машины, один из злоумышленников открыл дверцу и взял что-то из салона. После этого все трое начали быстро уходить с места происшествия.

Правоохранители приняли решение о задержании подозреваемых. Во время личного досмотра у одного из них изъяли мобильный телефон, который принадлежит водителю авто.

Как выяснилось, задержанными оказались граждане другого государства, которым 25, 27 и 38 лет. Младший из них был ранее судимый за совершение краж в составе группы так называемых "барсеточников" и два месяца назад освободился из мест отбывания наказания. Всех мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Подозреваемым выбирают меру пресечения.

"По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Проводится проверка причастности задержанных к аналогичным правонарушениям", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на автомобиль украинской телеведущей и актрисы Янины Соколовой напали неизвестные. Они обокрали машину и скрылись с места происшествия.

Также напомним, под Киевом поймали банду заядлых квартирных воров. Грабителями оказались трое неоднократно судимых мужчин.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: