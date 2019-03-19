В Киеве поймали уличных воров: полиция показала фото

В Киеве полиция задержала группу преступников-иностранцев, которые обокрали автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы на улице Анны Ахматовой, когда полицейские проводили патрулирование территории. Они заметили троих, подозрительных на вид, мужчин. Во время наблюдения компания подошла к авто марки Mercedes, которое водитель разгружал около ресторана. В то время, как владелец отошел от машины, один из злоумышленников открыл дверцу и взял что-то из салона. После этого все трое начали быстро уходить с места происшествия.

Правоохранители приняли решение о задержании подозреваемых. Во время личного досмотра у одного из них изъяли мобильный телефон, который принадлежит водителю авто.

Как выяснилось, задержанными оказались граждане другого государства, которым 25, 27 и 38 лет. Младший из них был ранее судимый за совершение краж в составе группы так называемых "барсеточников" и два месяца назад освободился из мест отбывания наказания. Всех мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Подозреваемым выбирают меру пресечения.

"По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Проводится проверка причастности задержанных к аналогичным правонарушениям", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на автомобиль украинской телеведущей и актрисы Янины Соколовой напали неизвестные. Они обокрали машину и скрылись с места происшествия.

Также напомним, под Киевом поймали банду заядлых квартирных воров. Грабителями оказались трое неоднократно судимых мужчин.