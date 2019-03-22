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Лоси в мегаполисе: в сети показали фото стада "героев парковки" в Киеве

пятница, 22 марта 2019, 05:42

В сети показали фото "героев парковки", оставивших свои автомобили на полосе общественного транспорта на проспекте Победы в Киеве.

О новых "героях" сообщил в Facebook журналист и активист Константин Андриюк, опубликовавший фото.

"Прогулялись по проспекту Победы … Множество водителей внезапно узнали, что здесь существует полоса для общественного транспорта, что на ней парковаться запрещено", - написал Андриюк, опубликовав фото автомобилей, на которых приклеены наклейки ЛОСЬ.

При этом водителям также разъяснили, что рядом с их "парковкой" есть ТРЦ, в котором работает паркинг со множеством свободных мест.

Среди "лосей" оказался и водитель недешевого Porsche Cayenne, которого хорошенько высмеяли в сети за нежелание заплатить "космические" 20 грн за парковку.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве сфотографировали элитного "героя парковки" на детской площадке.

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