Активисты в Киеве пришли на помощь к журналисту, ставшему жертвой "профессионалов": фото

В Киеве активисты организации С14 помогли журналисту Ивану Вербицкому получить компенсацию за некачественно выполненный ремонт мобильного телефона.

Об этом в Facebook сообщил сам журналист.

По его словам, он сдал свой смартфон в один из сервисных центров, владельцем которого оказался гражданин Пакистана, чтобы ему заменили кнопку включения. После выяснилось, что во время ремонта в гаджете повредили экран.

В сервисном центре Вербицкому отказали компенсировать некачественно выполненную работу. Полноценный ремонт, уже в официальном сервисном центре, стоил журналисту почти 3000 гривен.

"Вскоре после моего рассказа получил личное сообщение от ребят из С14. Мол, можем с пакистанскими друзьями поговорить, убедить их, что они не очень правы. Я согласился. Поэтому вчера вечером в так называемом "сервисном центре" на Шулявке было людно. Весьма благонравная дискуссия продолжалась около получаса", - написал он.

Отмечается, что после визита активистов, мастер компенсировал Вербицкому траты на ремонт в течение дня.

Как сообщал "Апостроф", ранее на вокзале в Киеве активисты устроили "теплый" прием фанату "русского мира".