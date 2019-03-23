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Полиция пытается "отмазать" мажора: новые подробности и фото стрельбы в центре Киева

суббота, 23 марта 2019, 14:34

22 марта в центре Киева водитель автомобиля Maserati устроил стрельбу, но полиция не пытается его задержать.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

"Водителя Maserati, который стрелял в KIA, так и не нашли. Сейчас в Печерском райотделе планируют скрыть факт стрельбы и отдать авто Maserati и авто охраны, Toyota, этим гаврикам. Следим за ситуацией", - говорится в сообщении.

Также в ресурсе отметили, что водителя Maserati просят в кратчайшее время извиниться и компенсировать ущерб водителю KIA.

"Супруг ехал в автомобиле, а справа с первой полосы врезается Maserati, и примерно через секунды 4 слева врезается Toyota-охрана его. Этот мужчина открыл окно и начал что то орать, вышел с авто пострелял и уехал. Сейчас хотят скрыть факт стрельбы и отдать автомобили тем людям", - рассказала жена очевидца аварии.

Напомним, в центре Киева водитель автомобиля Maserati устроил стрельбу по автомобилю, а потом сбежал с места преступления.

Как сообщал "Апостроф", вблизи города Николаев ночью 2 февраля произошла автомобильная авария со стрельбой.

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