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Телепортация: видео странного ДТП в Киеве поставило сеть в тупик

понедельник, 25 марта 2019, 09:33

В Киеве произошла странная авария с одним автомобилем, которая удивила пользователей сети.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

В интернете разместили видео ДТП на котором сняли, как за ограду выехал автомобиль. Однако в сети недоумевали, как так получилось, ведь на той части дороги проходит ремонт и она перекрыта забором.

"Утро начинается не с кофе. Киев, Броварской. Ремонт. Как он туда попал?", - подписали видео.

Позже в ресурсе "Киев Оперативный" написали "разгадку". Отмечают, что авария произошла 25 марта около 03:15 возле станции метро Гидропарк. Водитель автомобиля Ford (GUJ597 Lt) не справился с управление и на большой скорости въехал в ремонтные заграждения.

"Сразу после аварии 2 человека (водитель и пассажир) начали убегать. Позже, когда их словили, стало понятно почему - оба были пьяные в хлам. Водителя увезли на карете скорой помощи, так как у него были травмы, а неспокойного пассажира - в местное управление полиции", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в Audi, после чего сдал назад и въехал в "оппонента" еще несколько раз.

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