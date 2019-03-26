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В Киеве компания алкоголиков устроила гоп-стоп на улице: фото "героев"

вторник, 26 марта 2019, 23:48

В Киеве трое пьяных мужчин, набравшись храбрости, ограбили случайного прохожего.

Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный".

Как стало известно, трое мужчин проводили время за распитием спиртных напитков, а когда алкоголь закончился, отправились на поиски приключений.

"Боевой дух этих троих, мягко говоря, так себе, а потому, максимум на что были способны - грабеж", - написали свидетели.

Как сообщается, самый смелый из троицы подошел к пострадавшему, нагло вырвал из рук смартфон и толкнул парня. Впрочем, пострадавший решил не связываться с неадекватными бандитами, а попросил у случайного прохожего телефон и вызвал полицию.

Уже спустя 13 минут полицейские задержали пьяных героев и вернули пострадавшему отобранное имущество.

Тем временем в сети вовсю обсуждают "живые" фото пьяных "героев".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве объявили в розыск наглую воровку.

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