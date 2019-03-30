В сети показали, как в Киеве прошло масштабное уличное ежегодное представление "Французская весна 2019".

Видео опубликовал фотограф "Апострофа" Александр Гончаров.

Выступление французского театрального коллектива Transe Express проходит на Софийской площади столицы в субботу, 30 марта. Воздушно-цирковое уличное действо "Садовница Мю и кинематика флюидов" началось в 20:30 и продлилось до 22:00.

"Небесно-воздушная феерия, где музыка, визуальные образы, невероятные акробатические трюки захватят сердца зрителей!", - написали в сети.

Также в группе события "Французская весна" в Facebook уточнили, что задуманный как история погружения в материю, сюжет спектакля разворачивается вокруг похожей на цветок оригинальной конструкции, открывается, как огромная музыкальная шкатулка. Задета на подъемный кран воздушная звезда общается с гибкой анемоной в воздухе, в то время как зрители пленяются световой походкой артистов по земле.

"Созданная новой командой художников с участием опытных участников коллектива, это представление предлагает небесно-воздушную феерию, где музыка, визуальные образы, невероятные акробатические трюки захватят сердца зрителей", - подчеркнули организаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали красоту Киева в фотографиях.