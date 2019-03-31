Появились новые фото и видео серьезного пожара в жилом доме в Киеве

Пожарные ликвидируют крупное возгорание, которое произошло в частном доме в Киеве в воскресенье, 31 марта.

Видео и фото пожара публикуют очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел в микрорайоне Новобеличи, в частном секторе.

По словам свидетелей, пожар разгорелся за 10 минут. Через 15 минут на месте начали работать пожарные, однако возникла проблема с доступом к воде.

Причины возгорания устанавливаются. О пострадавших в пожаре не сообщается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в результате масштабного пожара на заводе по изготовлению армейского обмундирования под Киевом, который спасатели гасили более трех часов, никто не пострадал.

Кроме того, в среду, 27 марта, в Кропивницком пожарные ликвидировали масштабное возгорание грузовиков с газом. Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности