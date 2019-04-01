​В Киеве неадекватный "Ромео" избил понравившуюся девушку

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понедельник, 01 апреля 2019, 18:32

В Деснянском районе столицы мужчина избил и ограбил 21-летнюю женщину, которая отказалась с ним знакомиться.

Об этом сообщает Нацполиция.

Да, 21-летней женщины, которая возвращалась домой, подошел неизвестный мужчина и пытался познакомиться, однако она отказалась. Собеседник отреагировал агрессивно и ударил киевлянка по голове, после чего отобрал у нее телефон и гарнитуру к нему.

Женщина сразу же обратилась в полицию и предоставила приметы обидчика. Оперативники несколько дней разыскали 20-летнего подозреваемого, который уже ранее имел проблемы с законом.

Следователями Деснянского управления полиции мужчине было объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Ирпене студенты задержали преступника, который украл у беременной женщины несколько сот гривен.

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