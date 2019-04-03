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Типичный Киев: в сети показали видео с эпичным водителем

среда, 03 апреля 2019, 10:52

В сети показали видео с водителем авто, который нарушил ПДД.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в Киеве на улице Стеценко. Запись была сделана с регистратора другого авто, которое ехало по дороге. В один момент соседняя машина резко повернула, не включив "поворотник". Столкновения удалось избежать, но водитель, которого "подрезали", отделался испугом. Он накричал на нарушителя и поехал дальше.

Напомним, в Харькове произошло эпичное ДТП: на перекрестке улиц Героев Труда и Тракторостроителей столкнулись два трамвая. Судя по видео один из водителей, подъезжая к остановке, на развилке не захотел уступить и пропустить другой трамвай.

Кроме того, неадекват в Киеве устроил опасную истерику из-за поломки трамвая.

Как сообщал "Апостроф", в центре Киева "герой парковки" перекрыл движение троллейбусам.

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