В Киеве на дороге сняли на видео водителя-камикадзе

В Киеве сняли на видео водителя, который ехал по встречной полосе, разговаривая в это время по телефону.

Видео инцидента опубликовано в сообществе "Киев оперативный".

Сообщается, что водителя-камикадзе заметили на проспекте Космонавта Комарова. На видео видно, как автомобиль движется по встречной полосе с включенными аварийными сигналами. При этом на стоп-кадре видно, что водитель в это время разговаривает по мобильному телефону.

"Человеку абсолютно плевать на какие-то там ПДД", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", вечером 1 апреля в Киеве пьяный водитель Mercedes Gelandewagen устроил жесткое ДТП на парковке возле супермаркета.

Позже в сети также появились новые детали опасного инцидента, а также фото с места аварии.