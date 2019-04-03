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В Киеве объявили о масштабной замене теплосети: когда начнется ремонт

среда, 03 апреля 2019, 15:24

В субботу, 6 апреля, сразу после завершения отопительного сезона в Киеве, КП "Киевтеплоэнерго" начнет масштабный ремонт теплосетей.

Об этом сообщает официальный портал Киева со ссылкой на главного инженера «Киевские тепловые сети» КП "Киевтеплоэнерго" Юрия Паливоду.

Так, перекладку распределительных и магистральных трубопроводов планируют осуществить на 120 объектах. Ремонтная программа охватит все районы города Киева.

Наиболее активная работа будет осуществляться на Троещине, Борщаговке, Оболони, где коммуникации больше изношены и число аварий очень высоко.

"В этом году для перекладки мы применим новые надежные технологии, которые помогут уменьшить теплопотери, продлить срок эксплуатации сетей и повысить надежность предоставляемых услуг. Для подачи централизованного отопления будем использовать трубы с предварительной изоляцией, гидроизоляцией и аварийной сигнализацией. В будущем это значительно облегчит поиск повреждений в сетях и обеспечит сокращение времени ремонта. А для подачи горячего водоснабжения - гибкие, легкие и устойчивые к перепадам температур и давления полимерные трубопроводы. Именно благодаря этому одна бригада из 4 человек, без использования сварочной и спецтехники, обеспечивает прокладку до 400 м трубопроводов в смену. В общем КП "Киевтеплоэнерго" планирует заменить около 130 км теплосетей", - отметил инженер.

Отмечается, что гарантийный срок эксплуатации устанавливаемых труб - не менее 30-40 лет. Именно в течение этого времени трубопроводы сохраняют низкий коэффициент теплопроводности, что снизит теплопотери и обеспечит надежность теплоснабжения, а также уменьшит количество аварий.

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