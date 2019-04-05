Кличко в штаб-квартире ЮНЕСКО обсудил строительство пешеходного моста в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО с директором Центра всемирного наследия организации Мехтильдом Реслером.

Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя КГГА Александр Спасибко и исполнительный директор Национального Комитета IKOMOC Украины Елена Сердюк. Они ознакомили специалистов ЮНЕСКО с планами по созданию большого туристического маршрута в центре Киева, важной частью которого станет велосипедно-пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов. Проект сейчас в работе.

Кличко рассказал представителям ЮНЕСКО о работе на объекте всемирного наследия Софии Киевской, утвержденной в Министерстве культуры Украины с 2017 года. КГГА также обращалась к Экспертному Совету Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест за экспертными заключениями относительно строительства моста.

"В заключении говорится о том, что влияние постройки пешеходного моста на физическую сохранность объекта всемирного наследия фактически отсутствует, - отметил Кличко. - Для нас принципиально важно обеспечить сохранность универсальной ценности объектов, являющихся частью всемирного наследия. И мы исходили именно из этого, работая над проектом. Этот мост создает удобные условия для посещения достопримечательностей мирового значения жителями Киева и туристами, для благоустройства территории вокруг этих памятников", - подчеркнул мэр Киева.

По словам мэра украинской столицы, КГГА находится в постоянном сотрудничестве с ЮНЕСКО и готова к дальнейшим консультациям с экспертами организации. Миссия консультантов ожидается в Киеве во второй половине апреля.