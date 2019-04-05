РУС. | УКР.

пятница, 5 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

5 апреля

19:50
Порошенко против Зеленского: лучшие мемы и фотожабы недели
19:40
В Харькове открыли инновационный бизнес-инкубатор для поддержки ученых - Светличная
19:20
Гривна растет в обменниках Киева: фото
19:18
Один из лидеров киевского "Динамо" заинтересовал европейский клуб
19:10
Анализы Порошенко: врач рассказал о первых результатах исследований
19:02
Кличко в штаб-квартире ЮНЕСКО обсудил строительство пешеходного моста в Киеве
18:56
В Госдепе США рассказали о достижениях президента Порошенко
18:32
У Зеленского объяснили казус с ошибкой в дате анализов: опубликовано фото
18:30
Ливерпуль - Порту: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
18:07
Анализы Порошенко и Зеленского: кто фаворит второго тура после медицинской пятницы
17:40
Легендарный легкоатлет сразился в скорости с мотоциклом: опубликовано видео
17:30
Зеленский объявил результаты своих анализов на наркотики: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кличко в штаб-квартире ЮНЕСКО обсудил строительство пешеходного моста в Киеве

пятница, 05 апреля 2019, 19:02

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО с директором Центра всемирного наследия организации Мехтильдом Реслером.

Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя КГГА Александр Спасибко и исполнительный директор Национального Комитета IKOMOC Украины Елена Сердюк. Они ознакомили специалистов ЮНЕСКО с планами по созданию большого туристического маршрута в центре Киева, важной частью которого станет велосипедно-пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов. Проект сейчас в работе.

Кличко рассказал представителям ЮНЕСКО о работе на объекте всемирного наследия Софии Киевской, утвержденной в Министерстве культуры Украины с 2017 года. КГГА также обращалась к Экспертному Совету Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест за экспертными заключениями относительно строительства моста.

"В заключении говорится о том, что влияние постройки пешеходного моста на физическую сохранность объекта всемирного наследия фактически отсутствует, - отметил Кличко. - Для нас принципиально важно обеспечить сохранность универсальной ценности объектов, являющихся частью всемирного наследия. И мы исходили именно из этого, работая над проектом. Этот мост создает удобные условия для посещения достопримечательностей мирового значения жителями Киева и туристами, для благоустройства территории вокруг этих памятников", - подчеркнул мэр Киева.

По словам мэра украинской столицы, КГГА находится в постоянном сотрудничестве с ЮНЕСКО и готова к дальнейшим консультациям с экспертами организации. Миссия консультантов ожидается в Киеве во второй половине апреля.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: