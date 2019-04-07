Под Киевом школьник на велосипеде снес на переходе няню с ребенком: видео

Под Киевом школьник на велосипеде на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя видео момента ЧП.

Известно, что виновник аварии скрылся с места аварии и не пострадал, а вот ребенку и его няне повезло намного меньше.

"У женщины переломы ребер и сотрясение мозга, у малыша ссадины и ушибы", - уточняет издание.

Как сообщал "Апостроф", 6 апреля на объездной дороге возле поселка Олесько Львовской области автомобиль BMW во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, один человек погиб.

Также в Киеве водитель сбил человека и влетел в торговый ряд. По фото, опубликованным в сети, видно, что автомобиль получил серьезные повреждения в результате столкновения с торговым павильоном.