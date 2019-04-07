В Киеве из-за бегунов перекрыли часть улиц: полный список

В воскресенье, 7 апреля, в Киеве пройдет 21-километровый забег 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon с участием как бегунов-любителей, так и профессиональных спортсменов.
Об этом сообщает Информатор.
Как передает издание, вместе с любителями на дистанцию выйдут звезды украинского спорта. Среди них — бегун-олимпиец Александр Ситковский, а также спортсмены Роман Романенко, Дмитрий Лашин, Ольга Котовская, София Яремчук, Вита Потерук и другие. Интересно, что вместе с украинскими атлетами будут стартовать профессиональные бегуны из Эфиопии, Марокко и Эритреи.
В связи с проведением марафона, в Киеве перекрыли движение по нескольким улицам:
улица Петра Сагайдачного — с 08:00 до 14:40
Боричев спуск — с 08:00 до 14:40
улица Игоревская — с 08:00 до 14:40
улица Набережно-Крещатицкая (от улицы Верхний Вал до Почтовой площади) — с 08:00 до 14:40
Набережное шоссе (от Боричевого спуска до бульвара Дружбы народов) — с 08:00 до 14:40
Гаванский мост в в направлении Северного моста — с 08:00 до 14:40
Гаванский мост в направлении улицы Верхний вал — с 11:00 до 14:40
улица Набережно-Рыбальская — с 08:00 до 14:40
улица Набережно-Рыбальская в направлении улицы Верхний вал — с 11:00 до 14:40
Северный мост — с 09:00 до 11:00
улица Трухановская — с 08:00 до 13:00
Днепровский спуск — с 08:00 до 10:40
Владимирский спуск — с 08:00 до 14:40
Мост Метро — с 08:00 до 10:40.
Как сообщал "Апостроф", ранее Светличная пробежала 10-километровый марафон с тысячами харьковчан.