В Киеве из-за бегунов перекрыли часть улиц: полный список

В воскресенье, 7 апреля, в Киеве пройдет 21-километровый забег 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon с участием как бегунов-любителей, так и профессиональных спортсменов.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, вместе с любителями на дистанцию выйдут звезды украинского спорта. Среди них — бегун-олимпиец Александр Ситковский, а также спортсмены Роман Романенко, Дмитрий Лашин, Ольга Котовская, София Яремчук, Вита Потерук и другие. Интересно, что вместе с украинскими атлетами будут стартовать профессиональные бегуны из Эфиопии, Марокко и Эритреи.

В связи с проведением марафона, в Киеве перекрыли движение по нескольким улицам:

улица Петра Сагайдачного — с 08:00 до 14:40

Боричев спуск — с 08:00 до 14:40

улица Игоревская — с 08:00 до 14:40

улица Набережно-Крещатицкая (от улицы Верхний Вал до Почтовой площади) — с 08:00 до 14:40

Набережное шоссе (от Боричевого спуска до бульвара Дружбы народов) — с 08:00 до 14:40

Гаванский мост в в направлении Северного моста — с 08:00 до 14:40

Гаванский мост в направлении улицы Верхний вал — с 11:00 до 14:40

улица Набережно-Рыбальская — с 08:00 до 14:40

улица Набережно-Рыбальская в направлении улицы Верхний вал — с 11:00 до 14:40

Северный мост — с 09:00 до 11:00

улица Трухановская — с 08:00 до 13:00

Днепровский спуск — с 08:00 до 10:40

Владимирский спуск — с 08:00 до 14:40

Мост Метро — с 08:00 до 10:40.

Как сообщал "Апостроф", ранее Светличная пробежала 10-километровый марафон с тысячами харьковчан.