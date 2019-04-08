В метро Киева объявили конец эры жетонов: названа дата

До 31 октября Киевский метрополитен полностью откажется от использования жетонов для проезда.

Об этом 8 апреля в Facebook сообщила пресс-служба метрополитена.

"207 дней! Столько осталось до полного вывода жетонов в киевском метро. Последний день пользования - 31 октября. Дальше - только электронные средства оплаты", - отметили в ведомстве.

Там же подчеркнули, что оплачивая проезд карточкой метро пассажиры могут сэкономить свои средства.

"При пополнении карты на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн. Кто пользуется другими картами (проездной, Карточкой киевлянина, е-билетом...) также уже экономит и время, и средства", - напомнили в метрополитене.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Харькове сотни людей вышли на акцию протеста против повышения тарифов на проезд в метрополитене и городском наземном электротранспорте.