Центр Киева перекроют на выходные: названа причина

В субботу, 13 апреля, в Киеве перекроют участок Крещатика от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной в связи с проведением торжественной части этапа Чемпионата Украины по ралли.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

В частности, с 15:00 до 21:00 13 апреля на Крещатике состоится торжественная часть этапа Чемпионата Украины по ралли - ралли "Столица".

"Соответствующую инициативу общественной организации "Киевский городской автомотоклуб" поддержано распоряжением КГГА № 664 для популяризации и развития физической культуры и спорта. В связи с этим событием с 13:00 13 апреля по 3:00 14 апреля запрещено движение всех видов транспорта для монтажа и демонтажа сценических конструкций на Крещатике - от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной. На время проведения ралли также изменит работу наземный пассажирский транспорт (маршруты которого проходят по этим улицам)", - указывается в сообщении.

Отмечается также, что в 15:00 начнет работу выставка спортивных автомобилей, а в 19:00 начнется торжественное открытие соревнований.

Чемпионат Украины по ралли проходит с 1999 года в формате классического ралли - соревнования экипажей проводятся на дорогах общего пользования, перекрытых для общественного транспорта.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", с 13 по 20 апреля из-за демонтажа Шулявского путепровода в Киеве будет частично перекрыто движение транспорта через проспект Победы.