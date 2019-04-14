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Поджог авто в центре Киева: появилось видео сильного пожара

воскресенье, 14 апреля 2019, 10:32

В субботу, 13 апреля, в центре Киева сгорели два автомобиля.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Пожар произошел в столице возле здания Национальной Филармонии Украины, которая расположена около Арки дружбы народов. Там горели два автомобиля. Как видно на записи, пламя полностью охватило машины. Также пострадали и припаркованные рядом авто.

Отмечают, что в результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, это был поджог.

Напомним, на улице Владимира Великого во Львове неизвестные совершили поджог отделения российского банка. Как предварительно установили правоохранители, через одно из фасадных окон в помещение была брошена бутылка с неизвестным веществом, что могло стать причиной возгорания.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве ревнивец устроил серьезный пожар и едва не сжег заживо троих детей и женщину.

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