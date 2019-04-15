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​Киевляне застряли в пробках из-за нескольких ДТП: карта

понедельник, 15 апреля 2019, 12:23

В понедельник, 15 апреля, на дорогах Киева образовались километровые заторы.

Об этом информируют Google карты.

Так, на Левом берегу возникла громадные пробки из-за серьезных аварий. Два ДТП случились на пр. Соборности и еще одно на Харьковском шоссе, обе дороги ведут к Дарницкой площади.

Проблематично также движение транспорта в сторону Проспекта победы. Кроме ремонтных работ там тоже случилось несколько ДТП.

Затруднено движение на ул. Ватутина, Большой Окружной дороге, Днепровской набережной, пр. Леся Курбаса, на Воздухофлотском проспекте, на трассе Е-95.

Как сообщал "Апостроф", 11 апреля движение по Киеву парализовали многочисленные пробки. Особенно напряженная ситуация была на мосту им. Патона, где движение затруднено на максимум.

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