RU   UA  

среда, 17 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

17 апреля

12:05
Ляшко призвал кандидатов в президенты представить планы действий по тарифам и росту доходов населения
12:02
Расстрел бандитами активистов под Одессой: полиция сделала странное заявление о пострадавших
11:57
В России впал в кому знаменитый писатель
11:50
Из-за жалобы завода Коломойского полномочия НАБУ могут ограничить: подробности
11:45
Алан Бадоев рассказал о дорогом подарке для Макса Барских
11:32
Виноваты дьявол и Альдебаран: в сети смеются над "астральной" версией пожара в Нотр-Даме
11:22
В России приняли новое важное решение по футболистам, которые сидят в тюрьме
11:20
Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций
11:11
НАБУ поручило начать расследование против Зеленского отстраненному детективу - СМИ
11:10
Звезда "Игры престолов" поспорила с создателями сериала из-за постельной сцены
11:05
"Нотр-Дамы" по-украински: опубликовали фото 10 исторических зданий в Киеве, ставших жертвами пожаров
11:02
Умер знаменитый украинец, отсидевший в ГУЛАГе: фото и биография
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились новые фото масштабного ДТП в Киеве, устроенного любвеобильным арабом

среда, 17 апреля 2019, 10:53
переглянути новину українською

Появились новые фото масштабного ДТП, которое устроил пьяный араб, ехавший с четырьмя женщинами в салоне.

Снимки опубликованы на странице сообщества dtp.kiev.ua.

"Водитель BMW был немногословен. Только сказал, что он араб, и будет рассказывать о ДТП исключительно на арабском. Однако в салоне авто водитель был не один, а с четырьмя пассажирками, которые рассказали, что они все вместе отдыхали, выпивали алкоголь. Однако, только в машине поняли, что водитель опьянел больше их, но нужно было ехать домой, потому и молчали. В больницу госпитализировали двух пассажирок и водителя", - говорится в сообщении.

Такжеи известно, что владельцы поврежденных авто пытались устроить самосуд над иностранцем, но тот вовремя "удрал" в больницу.

Ранее в Киеве виновника аварии привязали скотчем к столбу.

Как сообщал "Апостроф", 11 апреля в Киеве мужчина, передвигаясь за рулем на большой скорости, сбил ребенка на пешеходном переходе, у девочки серьезная черепно-мозговая травма и травмы в районе таза.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: