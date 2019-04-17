Появились новые фото масштабного ДТП в Киеве, устроенного любвеобильным арабом

Появились новые фото масштабного ДТП, которое устроил пьяный араб, ехавший с четырьмя женщинами в салоне.

Снимки опубликованы на странице сообщества dtp.kiev.ua.

"Водитель BMW был немногословен. Только сказал, что он араб, и будет рассказывать о ДТП исключительно на арабском. Однако в салоне авто водитель был не один, а с четырьмя пассажирками, которые рассказали, что они все вместе отдыхали, выпивали алкоголь. Однако, только в машине поняли, что водитель опьянел больше их, но нужно было ехать домой, потому и молчали. В больницу госпитализировали двух пассажирок и водителя", - говорится в сообщении.

Такжеи известно, что владельцы поврежденных авто пытались устроить самосуд над иностранцем, но тот вовремя "удрал" в больницу.

Ранее в Киеве виновника аварии привязали скотчем к столбу.

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