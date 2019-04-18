Дыма полный вагон: в "проклятом" поезде из Киева произошло серьезное ЧП

17 апреля в поезде Киев - Херсон произошло задымление вагона. Как отмечают пользователи социальных сетей, это уже не первый подобный инцидент с данным составом.

Как написала в Facebook пассажирка поезда Ольга Штонденко, ночью ее вагон, который был последний в составе, начал наполняться дымом.

"Прибежал проводник из соседнего вагона, забрал нашего проводника и они убежали... Поезд остановился.... Мы в шоке... Дыма полный вагон.... В соседнем что-то тушат...." - написала она.

При этом женщина позже написала, что пожар потушили быстро, а эвакуация не понадобилась.