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Дыма полный вагон: в "проклятом" поезде из Киева произошло серьезное ЧП

четверг, 18 апреля 2019, 13:27
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17 апреля в поезде Киев - Херсон произошло задымление вагона. Как отмечают пользователи социальных сетей, это уже не первый подобный инцидент с данным составом.

Как написала в Facebook пассажирка поезда Ольга Штонденко, ночью ее вагон, который был последний в составе, начал наполняться дымом.

"Прибежал проводник из соседнего вагона, забрал нашего проводника и они убежали... Поезд остановился.... Мы в шоке... Дыма полный вагон.... В соседнем что-то тушат...." - написала она.

При этом женщина позже написала, что пожар потушили быстро, а эвакуация не понадобилась.

В сети пользователи рассказывают о похожих случаях с данным поездом.

"За последний месяц это уже второе возгорание в этом 102-м.... Меня, честно, это настораживает, потому что собираю чемодан", "Пару месяцев назад, этот же поезд уже тушили! Тоже с Киева на Херсон ночью, в степи возгорелся электоролокомотив, простояли в степи пока не потушили и пришли в Херсон с опозданием в полчаса", - пишут под публикацией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики львовских "Карпат" разгромили три вагона в поезде Львов - Запорожье.

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