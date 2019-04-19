Центр Киева стоит в огромных пробках: видео и карта

В сети показали видео центра Киева, который стоит в пробках из-за организации дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в пятницу, 19 апреля.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

"В район Гулливера - только пешком и на метро. Леся стоит наглухо вниз. Готовятся к дебатам. Все перекрыто. Пробки", - подписала кадры в соцсети Alina Titova.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты, в которых возьмут участие действующий президент Украины Петр Порошенко и победитель первого тура выборов Владимир Зеленский. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов.

Онлайн трансляцию предвыборных дебатов, смотрите на сайте "Апострофа": Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля: онлайн трансляция. Начало в 19.00.