Авто приземлилось на "спину": появились фото и новое видео ДТП с ребенком в Киеве

Появились фото и новое видео с места аварии на перекрестке улиц Григоренко и Ахматовой в Киеве, где пострадал ребенок.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, публикуя фото и видео с места ЧП.

"ДТП в Киеве на Григоренко/Ахматовой: авто на крыше. Предварительно, столкнулись два авто. В результате одна из машин перевернулась. Причины и пострадавшие уточняются. Полиция на месте", - говорится в сообщении.

Напомним, что в аварии серьезно пострадал мальчик. Он ударился головой во время столкновения. Ему оказывают помощь на месте.

Ранее в Киеве виновника аварии привязали скотчем к столбу.

Как сообщал "Апостроф", 11 апреля в Киеве мужчина, передвигаясь за рулем на большой скорости, сбил ребенка на пешеходном переходе, у девочки серьезная черепно-мозговая травма и травмы в районе таза.