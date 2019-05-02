Автобус с верующими создал большую пробку в центре Киева: фото "героя парковки"

В четверг, 2 мая, из-за неправильно припаркованного микроавтобуса на Софийской площади в Киеве остановилось движение общественного транспорта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил урбанист Григорий Мельничук.

Микроавтобус с верующими из общины Римо-католической церкви города Богуслава был оставлен на дороге так, что заблокировал движение для троллейбусов.

"Когда добрый пастор из Богуслава - лось. Софийская площадь, с десяток троллейбусов уже час стоят", – прокомментировал инцидент Мельничук.

По его словам, простой троллейбусов составил около двух часов.

"Когда пришли люди из машины (удержать от стеба), активные кондукторы и пассажиры ещё полчаса удерживали машину, ждали полицию. В итоге бус отъехал, троллейбусы пошли. Братья славяне скорее всего останутся без штрафа", – добавил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Урловской водитель припарковал свой автомобиль на детской площадке, а после того, как прохожие сделали ему замечание, он достал нож и начал им угрожать.