RU   UA   EN  

воскресенье, 5 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

5 мая

19:32
В российском аэропорту приземлился пылающий самолет с пассажирами: жуткие видео
19:29
"Шахтер" все ближе к титулу: результаты всех матчей 27-го тура
19:10
Недавно стал отцом: появились новые подробности громкого убийства полицейского под Киевом
18:50
Стоил миллиарды: Кравчук рассказал, как Украину заставили забрать Крым
18:35
Умерла легендарная украинская балерина: фото и биография
18:26
В Сумах произошло смертельное ДТП с маршруткой: фото
18:09
Появился неожиданный претендент на бой с Ломаченко
18:05
Другу Украины в Чехии угрожают из-за позиции по Крыму: опубликовано видео
17:44
Тотальная милитаризация: опубликовано видео военной "обработки" детей на Донбассе
17:27
Украинцам выдадут дополнительные деньги: в Кабмине раскрыли детали
17:06
"Динамо" может вернуть бывшего главного тренера
17:00
Собирались убить: в полиции рассказали о жестоком нападении на известного журналиста
Все новости

Недавно стал отцом: появились новые подробности громкого убийства полицейского под Киевом

воскресенье, 05 мая 2019, 19:10
переглянути новину українською

Майор полиции Антон Павленко, которого ночью на 5 мая застрелили возле кафе под Киевом, на днях впервые стал отцом и в ночь убийства праздновал свой день рождения.

Об этом сообщает ТСН.

Так, 2 мая у Павленко родился сын, его жена на данный момент все еще находится в больнице. Поэтому в ночь на воскресенье правоохранитель с друзьями отмечал сразу два больших события – свой день рождения и рождение первенца.

Интересно, что в этом году на Павленко уже было совершено покушение. В январе в него стреляли во дворе дома, в котором он жил. Тогда полицейский чудом выжил - пуля попала в голову и сильно повредила нос. На пластическую операцию собирали деньги всей семьей, а нападавших так и не нашли.

Отмечается, что ресторан, возле которого произошло нападение, до сих пор закрыт, а нападавших еще не нашли.

Как сообщал "Апостроф", медики скорой помощи не смогли спасти жизнь заместителю начальника Барышевского отделения полиции, на которого было совершено покушение в ночь на 5 мая.

Новости

5 мая

19:32
В российском аэропорту приземлился пылающий самолет с пассажирами: жуткие видео
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: