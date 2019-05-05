Недавно стал отцом: появились новые подробности громкого убийства полицейского под Киевом

Майор полиции Антон Павленко, которого ночью на 5 мая застрелили возле кафе под Киевом, на днях впервые стал отцом и в ночь убийства праздновал свой день рождения.

Об этом сообщает ТСН.

Так, 2 мая у Павленко родился сын, его жена на данный момент все еще находится в больнице. Поэтому в ночь на воскресенье правоохранитель с друзьями отмечал сразу два больших события – свой день рождения и рождение первенца.

Интересно, что в этом году на Павленко уже было совершено покушение. В январе в него стреляли во дворе дома, в котором он жил. Тогда полицейский чудом выжил - пуля попала в голову и сильно повредила нос. На пластическую операцию собирали деньги всей семьей, а нападавших так и не нашли.

Отмечается, что ресторан, возле которого произошло нападение, до сих пор закрыт, а нападавших еще не нашли.

Как сообщал "Апостроф", медики скорой помощи не смогли спасти жизнь заместителю начальника Барышевского отделения полиции, на которого было совершено покушение в ночь на 5 мая.