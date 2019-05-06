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В Киеве задержали женщину, напавшую на полицейскую

понедельник, 06 мая 2019, 15:37
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В Киеве после семейной ссоры женщина напала на одну из патрульных полицейских, которые прибыли на вызов.

Об этом сообщает отдел коммуникации Киева.

В Подольское управление полиции поступило сообщение о семейной ссоре на улице Щекавицкой. На вызов направили экипаж патрульных полицейских.

По словам начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко, между супругами возникала семейная ссора, во время которой нетрезвая женщина вела себя агрессивно.

"Работникам патрульной полиции удалось решить конфликтную ситуацию путем проведения профилактической беседы. После того, как инцидент был исчерпан, патрульные возвращались к служебному автомобилю, но правонарушительница набросилась на полицейский и нанесла ей два удара", – отметил Ищенко.

Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ею оказалась ранее судимая 47-летняя уроженка Сумщины.

Следователи Подольского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушительнице объявлено о подозрении и избрана мера пресечения - домашний арест.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 мая в Киеве задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения и с гранатой.

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