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Никто не пришел на помощь: сети впечатлило видео смерти мужчины на перекрестке под Киевом

вторник, 07 мая 2019, 10:29
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В пригороде Киева, Буче, камеры видеонаблюдения засняли смерть мужчины на оживленном перекрестке: никто из водителей не остановился помочь.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube канале "Бучанский интернет сайт".

На записи можно увидеть, как мужчина с велосипедом падает, пытается встать, стоит опираясь на столб, а затем снова падает.

Как сообщается, мужчине резко стало плохо. По приезду скорой он уже умер.

"Очень хорошо знаю этого человека, сосед, он не пил вообще, и не курил и не нужно писать разную чушь, наверное сердечный приступ, ехал утром на рыбалку.Очень жаль, Господь, прими его душу!", – пишет в комментариях пользовательница Татьяна Полищук.

Также комментаторы удивляются безразличию водителей, которые проезжали мимо и не остановились помочь мужчине.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве на мосту умер молодой мужчина, который упал на ступеньках.

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