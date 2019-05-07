Волкер пообещал Кличко поддержку США реформ в Украине: подробности встречи

Мэр Киева Виталий Кличко в Вашингтоне встретился со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщает личный сайт Кличко.

"Мы говорили о ситуации в Украине после президентских и накануне парламентских выборов. О том, какие серьезные вызовы стоят перед Украиной, и о поддержке нашими партнерами евроатлантического курса украинского государства", - отметил Кличко.

Волкер подчеркнул, что США намерены и в дальнейшем поддерживать Украину в осуществлении необходимых реформ, борьбе с коррупцией, реализации евроатлантических стремлений.

"Мы в США заинтересованы продолжать поддержку Украины на пути демократических реформ, в реформировании государственных институтов, в экономических реформах, которые укрепят страну. В частности - в борьбе с коррупцией и в стремлении Украины стать полноправным членом евроатлантического сообщества", - отметил Волкер.

В Вашингтоне также состоялась встреча Кличко с руководством и аналитиками Евроатлантического совета (Atlantic Council), в частности с Джоном Гербстом и Андерсом Аслундом.

Вечером мэр Киева примет участие и выступит на торжественном мероприятии, посвященном чествованию памяти сенатора Джона Маккейна. Кроме Кличко на вечере выступят известные американские политики.

Во время визита в США Кличко также встретится с руководством USAID, руководителями Международного республиканского института и другими влиятельными американскими политиками.