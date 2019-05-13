В Киеве автобус "сел на мель" посреди дороги: фото и видео

В Киеве на улице Елизаветы Чавдар (Осокорки) произошло ЧП с автобусом: общественный транспорт застрял в яме посреди дороги.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook, публикуя фото и видео с места инцидента.

"А на Чавдар снова застрял автобус. Местные говорят, что на этом автобане постоянно происходит что-то подобное", – говорится в сообщении.

Пользователи тут же стали комментировать случившееся.

Добавим, что это не первый такой случай. Так, такой инцидент уже происходил 7 мая текущего года, когда в яме застрял автобус №42.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали проблемы Дарницкого моста в Киеве.

В ноябре в Киеве на Борщаговке из-за провала асфальта образовалась большая яма. Возле выезда из гипермаркета "Ашан" провалился участок дороги, который перекрыл выезд с парковки и правую полосу движения. Также в столице обвалился мост около станции метро "Дарница".