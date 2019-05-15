Поплатились за наглость: появилось видео удара по боевикам на Донбассе, снятое с воздуха

Украинские бойцы на Донбассе заметили на передовых позициях боевиков два автомобиля и уничтожили их.

Видео обстрела, снятое с дрона, было опубликовано волонтером Юрием Мысягиным.

Как сообщается, автомобили обнаружила группа К-2 из 54-й бригады, при возвращении дрона с боевого задания. Причина прибытия на передовую двух автомобилей боевиков осталась неизвестной.

"На войне такую наглость без внимания оставлять нельзя. Тем более с этих очень хорошо укрепленных позиций, постоянно происходят обстрелы и провокации. Первый пристрелочный точно по окопу и блиндажу, чтобы не смогли выбежать, несколько рядом с машинами, чтоб от осколков уже никуда уехать не смогли. а потом точно по цели", – пишет Мысягин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось яркое видео удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе.