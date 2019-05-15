В аэропорту "Борисполь" обнаружили смертельный груз на миллион долларов: фото

Украинские силовики ликвидировали контрабандный канал транзита наркотических и психотропных веществ, которые следовали через Украину в Канаду из Ближнего Востока.

В ходе спецоперации правоохранители изъяли более 40 кг наркотических веществ, стоимость которых на "черном рынке" составляет около одного миллиона долларов США.

Груз обнаружили на территории международного аэропорта "Борисполь". Он следовал через Украину из Ирана в Канаду.

В ходе досмотра пограничники обнаружили 10 кг психотропного вещества – амфетамин, около 10 кг наркотического вещества – гашиш и около 20 кг героина, а также масла каннабиса.

По факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в МВД рассказали о поставках наркотических веществ в Украину, к которым, по мнению правоохранителей, причастен бизнесмен Павел Фукс.