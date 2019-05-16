Пострадало много людей в серьезном ДТП под Киевом: опубликованы фото и видео

В среду, 15 мая, под Киевом на Бориспольской трассе произошло серьезное ДТП с участием грузовика MAN и Skoda Octavia, в результате которого пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Информатор.

Оказалось, что водитель грузовика, он ехал в сторону Борисполя. Во время движения мужчина перестроился в крайний правый ряд. Сразу же после этого он увидел перед собой Skoda и начал тормозить. К сожалению, столкновения избежать не удалось. MAN полностью вмял заднюю часть автомобиля.

По словам водителя грузовика, легковушка стояла в полосе движения, а габариты не светились. При этом драйвер Skoda утверждал, что с машиной что-то случилось, и он ехал по крайней правой полосе на очень низкой скорости.

В легковой машине был водитель и пассажиры. Четверых мужчин из Skoda, с различными травмами, госпитализировали в больницу.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло опасное ДТП с грузовиком.