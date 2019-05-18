На инаугурацию Зеленского перекроют ряд улиц в Киеве: опубликован перечень

В связи с прибытием многочисленных международных делегаций и гостей на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет временно ограничено движение транспортных средств в городе Киеве.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.
Так, 19 мая с 07:00 и до окончания мероприятий: улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.
20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий:
- проспект Бажана - от Харьковской площади до Южного путепровода;
- Надднепрянское шоссе - от Южного путепровода до моста Патона;
- Набережное шоссе - от моста Патона до Днепровского спуска;
- Днепровский спуск - от Набережного шоссе до Парковой дороги;
- аллея Герои Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
- улица Ивана Мазепы - от площади Славы до метро Арсенальная;
- улица Михаила Грушевского - от улицы Московской до Петровской аллеи;
- Парковая дорога - от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут;
- улица Шелковичная - от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;
- улица Круглоуниверситетская - от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;
- улица Лютеранская - от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
- улица Городецкого - от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;
- улица Ольгинская - от площади Ивана Франко до улицы Институтская;
- улица Институтская - от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
- Крепостной переулок - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
- улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
- улица Садовая - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
- улица Пилипа Орлика - от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
- улица Академика Богомольца - от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичная.
В полиции также призвали водителей учесть эту информацию и выбрать другие маршруты следования.
Как сообщал "Апостроф", инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая, посетят глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции и министр энергетики США.