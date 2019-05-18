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На инаугурацию Зеленского перекроют ряд улиц в Киеве: опубликован перечень

суббота, 18 мая 2019, 13:29
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В связи с прибытием многочисленных международных делегаций и гостей на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет временно ограничено движение транспортных средств в городе Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Так, 19 мая с 07:00 и до окончания мероприятий: улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий:

  • проспект Бажана - от Харьковской площади до Южного путепровода;
  • Надднепрянское шоссе - от Южного путепровода до моста Патона;
  • Набережное шоссе - от моста Патона до Днепровского спуска;
  • Днепровский спуск - от Набережного шоссе до Парковой дороги;
  • аллея Герои Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
  • улица Ивана Мазепы - от площади Славы до метро Арсенальная;
  • улица Михаила Грушевского - от улицы Московской до Петровской аллеи;
  • Парковая дорога - от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут;
  • улица Шелковичная - от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;
  • улица Круглоуниверситетская - от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;
  • улица Лютеранская - от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
  • улица Городецкого - от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;
  • улица Ольгинская - от площади Ивана Франко до улицы Институтская;
  • улица Институтская - от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
  • Крепостной переулок - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
  • улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
  • улица Садовая - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
  • улица Пилипа Орлика - от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
  • улица Академика Богомольца - от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичная.

В полиции также призвали водителей учесть эту информацию и выбрать другие маршруты следования.

Как сообщал "Апостроф", инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая, посетят глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции и министр энергетики США.

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