В Киеве водитель-неадекват устроил жесткое ДТП на встречке: фото и видео

Поздним вечером, 26 мая, пьяный водитель на Броварском проспекте в Киеве устроил ДТП с участием автомобиля Ford, из-за чего произошла утечка газа.

Об этом сообщает Информатор.

По данным очевидцев, водитель Ford вылетел на встречную полосу после того, как нарушил правила дорожного движения. Пытаясь уйти от столкновения с другими машинами, он заехал на ограждение ремонтных работ. Из-за этого в машине произошла утечка газа. Ее пришлось ликвидировать сотрудники спасательно-пожарной службы.

Прибывшие на место ЧП правоохранители определили в крови у мужчины 2.08 промилле алкоголя. К слову, допустимой нормой считается показатель не выше 0.2 промилле. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло серьезное ДТП с мотоциклистами.