Кто не скачет, тот москаль: реакция сети на новое видео с треснувшим "стеклянным" мостом в Киеве

В Киеве посетители нового пешеходного моста в Киеве нашли оригинальный способ проверить на прочность стеклянную конструкцию нового сооружения.

Соответствующее видео опубликовал Киев оперативный в Facebook.

"Интересно, сколько за день таких "попрыгунчиков"?" – говорится в подписи на кадрах, где парень начинает прыгать на стеклянной поверхности пешеходного моста, видимо, проверяя конструкцию на прочность.

В сети тут же стали комментировать увиденное.

"Надо просто убрать на входе табличку: "кто не скачет тот москаль", "Почему в других странах, те же, наши люди, ведут себя в таких местах цивилизованно, у себя же в стране никакого уважения к своему((", "И что? Ничего противозаконного. Сами братья Кличко пример показали) Прыгали сами и всех приглашали. Что вас так удивляет", - комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло новое ЧП с мостом Кличко.