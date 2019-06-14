RU  UA  EN

пятница, 14 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

14 июня

15:50
В Харькове на мать с детьми упал металлический забор: видео момента ЧП и реакция полиции
15:30
ПЦУ заявила об угрозе раскола, дав меткую характеристику собору Филарета
15:07
Жителям оккупированного Донбасса начали выдавать паспорта РФ: фото первых "счатливчиков"
14:46
Журналисты выявили клона кандидата Зе-команды, зарегистрированного людьми Порошенко
14:43
В Украине задержали главаря ДНР, входившего в "Партию регионов": фото
14:41
​Создание при Порошенко Нацкомиссии по тарифам: КСУ принял резонансное решение
14:41
Заместители директора ГБР: во время увольнения сотрудников бюро были нарушены процедура и закон
14:31
В личной жизни первой ракетки Украины произошли серьезные изменения: фото
14:25
​В Бердичеве бизнесмен поджег себя на глазах у депутатов: жуткие фото и видео
14:24
Плесень и ржавчина: появились фото "темной стороны" легендарного кинотеатра Киева
14:05
Что происходит с гривной перед выходными: фото обменника
13:58
​Известный волонтер жестко прошелся по новому секретарю СНБО из-за его слов о технике ВСУ: видео
Все новости

Плесень и ржавчина: появились фото "темной стороны" легендарного кинотеатра Киева

пятница, 14 июня 2019, 14:24
переглянути новину українською

Кинотеатр "Киев" представляет собой удручающее зрелище.

Соответствующие фото публикует theБабель.

Все стены в кинотеатре облупились от старости. Часть коммуникаций кинотеатра (проводка, канализация) проложены через проломы в стенах. Здесь кинотеатр выглядит очень ужасно и жутко. Здесь даже ходить становится страшно.

Пожарная сигнализация в здании не работает – ее не меняли с 1954 года. Пожарные выходы из обоих залов закрыты дверьми и решетками: "муниципальная охрана" забаррикадировала их мебелью.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что кинотеатр "Киев" оказался на грани закрытия. Так, несмотря на обращения арендатора, ответственные структуры не продлили договор аренды.

Также сообщалось, что ранее в центре Киева хотят построить отель на месте старинной синагоги.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: