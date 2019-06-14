Плесень и ржавчина: появились фото "темной стороны" легендарного кинотеатра Киева

Кинотеатр "Киев" представляет собой удручающее зрелище.

Соответствующие фото публикует theБабель.

Все стены в кинотеатре облупились от старости. Часть коммуникаций кинотеатра (проводка, канализация) проложены через проломы в стенах. Здесь кинотеатр выглядит очень ужасно и жутко. Здесь даже ходить становится страшно.

Пожарная сигнализация в здании не работает – ее не меняли с 1954 года. Пожарные выходы из обоих залов закрыты дверьми и решетками: "муниципальная охрана" забаррикадировала их мебелью.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что кинотеатр "Киев" оказался на грани закрытия. Так, несмотря на обращения арендатора, ответственные структуры не продлили договор аренды.

Также сообщалось, что ранее в центре Киева хотят построить отель на месте старинной синагоги.